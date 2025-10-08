House of X / Powers of X

A la surprise générale, les mutants annoncent la naissance d'une nouvelle nation sur l'île de Krakoa, un territoire gouverné par les leurs, pour les leurs. Ce projet ambitieux résulte d'un accord entre les figures majeures du monde mutant : Charles Xavier, Magnéto, Apocalypse... et Moira MacTaggert, dont le rôle s'avère crucial. Le peuple mutant contrôle désormais le secret de la résurrection, et propose même de partager d'autres découvertes avec l'humanité. Un nouveau paradigme s'installe pour les X-Men et leurs semblables... mais dans un monde qui les craint et les hait, combien de temps cela peut-il durer ? En 2019, le scénariste visionnaire Jonathan Hickman (G. O. D. S. , Ultimate Spider-Man) relance entièrement les séries mutantes avec un concept audacieux et deux maxi-séries jumelles : House of X et Powers of X, réunies ici dans un seul volume. Il s'agit de la saga la plus récente proposée à ce jour dans la collection MARVEL POCHE !