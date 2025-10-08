Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Amazing Spider-Man : L'intégrale 1966 (Nouvelle édition) (T04)

Stan Lee, Steve Ditko, Sr john Romita

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le pauvre Peter Parker n'a pas une seconde de répit : les ennemis de Spider-Man sont partout ! Le Docteur Octopus, Kraven le Chasseur, le Rhino... tous en ont après lui. Et quand le redoutable Bouffon Vert entre en scène, le super-héros court un nouveau danger : Norman Osborn sera-t-il celui qui parviendra à percer l'identité secrète de l'Araignée ? Ce volume marque la transition entre Steve Ditko, cocréateur du héros, et John Romita Sr au dessin. Une étape essentielle dans la légende de Spider-Man !

Par Stan Lee, Steve Ditko, Sr john Romita
Chez Panini comics

|

Auteur

Stan Lee, Steve Ditko, Sr john Romita

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amazing Spider-Man : L'intégrale 1966 (Nouvelle édition) (T04) par Stan Lee, Steve Ditko, Sr john Romita

Commenter ce livre

 

Amazing Spider-Man : L'intégrale 1966 (Nouvelle édition) (T04)

Stan Lee

Paru le 08/10/2025

288 pages

Panini comics

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138376
9791039138376
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.