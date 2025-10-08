Amazing Spider-Man : L'intégrale 1966 (Nouvelle édition) (T04)

Le pauvre Peter Parker n'a pas une seconde de répit : les ennemis de Spider-Man sont partout ! Le Docteur Octopus, Kraven le Chasseur, le Rhino... tous en ont après lui. Et quand le redoutable Bouffon Vert entre en scène, le super-héros court un nouveau danger : Norman Osborn sera-t-il celui qui parviendra à percer l'identité secrète de l'Araignée ? Ce volume marque la transition entre Steve Ditko, cocréateur du héros, et John Romita Sr au dessin. Une étape essentielle dans la légende de Spider-Man !