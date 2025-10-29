Le sang de la trahison

Elle les a déçus. Tous. Et maintenant, elle en paie le prix. Après les événements survenus au palais, Kiva veut savoir si ses amis et sa famille sont en sécurité, et si ceux qu'elle a offensés pourront un jour lui pardonner. Mais alors que la guerre menace d'éclater entre les royaumes, Kiva se retrouve face à des enjeux plus périlleux que son coeur brisé. Ennemis mortels et alliés incertains se voient entraînés dans une dangereuse course contre la montre pour sauver, non seulement Evalon, mais Wenderall tout entier. En choisissant un camp, Kiva refuse de se contenter de survivre, elle doit se battre pour ce en quoi elle croit. Et en qui elle croit. Menacée de toutes parts, et avec la vie des siens en jeu, Kiva aura-t-elle la force d'aller jusqu'au bout ?