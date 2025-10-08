Inscription
Calendrier de l'Avent Petit Ours Brun

Marie Aubinais, Hélène Serre, Danièle Bour

ActuaLitté
Un grand calendrier scintillant, avec une histoire à découvrir chaque jour ! 24 moments de partage en famille pour attendre Noël avec Petit Ours Brun. Une fabrication soignée et originale Une conception de grande qualité : une couverture pailletée qui scintille et une ouverture ludique des cases : en décollant un autocollant et en dépliant la fenêtre, le livre se révèle. Une expérience sensorielle et joyeuse qui émerveillera petits et grands. 50 ans de tendresse à célébrer En 2025, Petit Ours Brun fête ses 50 ans ! Un anniversaire marquant pour les générations d'enfants qui ont grandi avec ce petit ourson. De nombreuses nouveautés vous attendent pour célébrer cet évènement, l'occasion de redécouvrir cet univers tendre et joyeux !

Par Marie Aubinais, Hélène Serre, Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

Auteur

Marie Aubinais, Hélène Serre, Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

calendrier de l'avent

Calendrier de l'Avent Petit Ours Brun

Marie Aubinais, Hélène Serre, Danièle Bour

Paru le 08/10/2025

Bayard jeunesse

21,90 €

ActuaLitté
9791036385490
© Notice établie par ORB
