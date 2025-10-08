Calendrier de l'Avent Petit Ours Brun

Un grand calendrier scintillant, avec une histoire à découvrir chaque jour ! 24 moments de partage en famille pour attendre Noël avec Petit Ours Brun. Une fabrication soignée et originale Une conception de grande qualité : une couverture pailletée qui scintille et une ouverture ludique des cases : en décollant un autocollant et en dépliant la fenêtre, le livre se révèle. Une expérience sensorielle et joyeuse qui émerveillera petits et grands. 50 ans de tendresse à célébrer En 2025, Petit Ours Brun fête ses 50 ans ! Un anniversaire marquant pour les générations d'enfants qui ont grandi avec ce petit ourson. De nombreuses nouveautés vous attendent pour célébrer cet évènement, l'occasion de redécouvrir cet univers tendre et joyeux !