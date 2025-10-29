Inscription
#Album jeunesse

Vaiana

Disney Princesses, A préciser

ActuaLitté
Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Vaiana ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de l'univers Vaiana. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Vaiana : L'histoire du film / Vaiana 2 : L'histoire du film / La chasse au trésor de Simea / La grande aventure de Moni et Maui / Le coq préféré des Kakamoras / Simea fait ses preuves / Le baby-sitter de Simea

Par Disney Princesses, A préciser
Chez Hachette

|

Auteur

Disney Princesses, A préciser

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

Retrouver tous les articles sur Vaiana par Disney Princesses, A préciser

Vaiana

Disney Princesses, A préciser

Paru le 29/10/2025

128 pages

Hachette

7,95 €

9782017327394
© Notice établie par ORB
plus d'informations

