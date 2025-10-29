Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Vaiana ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de l'univers Vaiana. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Vaiana : L'histoire du film / Vaiana 2 : L'histoire du film / La chasse au trésor de Simea / La grande aventure de Moni et Maui / Le coq préféré des Kakamoras / Simea fait ses preuves / Le baby-sitter de Simea