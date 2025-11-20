Gueules d'assassins

Une effrayante galerie de portraits, racontant en cent clichés l'histoire de la photographie dans l'enquête criminelle. Longtemps la police a dû se contenter de simples descriptions orales ou écrites pour identifier les malfrats. Dès l'invention de la photographie, les policiers collectent des portraits artistiques existants, qui deviennent autant d'indices. En 1855, pour la première fois, le corps d'une femme assassinée est photographié, ce qui va permettre d'identifier la victime, puis de confondre le coupable, le tueur en série Dumollard. Avec Bertillon, à la fin du xixe siècle, la photographie devient scientifique : portraits anthropométriques et fixation des scènes de crime inaugurent l'ère moderne, avec de réels succès. Ces techniques françaises s'exportent rapidement : des bulletins de police criminelle circulent à travers le monde, donnant une nouvelle vie à l'avis de recherche. Mais y a-t-il vraiment des " gueules d'assassin ", ou la photographie judiciaire ne rend-elle pas tout le monde terriblement patibulaire ? Collection Jacques Dallest. Bruno Fuligni , écrivain, historien, maître de conférences à Sciences-Po, est l'auteur de quarante livres sur l'histoire politique et policière de la France. Il a constitué une importante collection de criminologie, des placards de la royauté aux avis de recherche du FBI.