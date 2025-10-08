Inscription
Les soeurs même pas peur

Clément C. Fabre

ActuaLitté
Célestine et Suzanne sont deux soeurs qui n'ont même pas peur ! Enfin, lorsque Célestine rencontre un ogre dans les bois, elle n'est pas trop rassurée quand même... Surtout que Suzanne décide d'aller lui hurler dans les oreilles ! Mais est-ce que crier résout vraiment tous les problèmes ? Une nouvelle série mini BD Kids sur les peurs enfantines très bien accueillie par le public. Une histoire à hauteur d'enfants qui donne des clefs aux plus petits pour apprendre à vivre avec leurs peurs et les dompter. En effet, la question n'est pas de savoir si les ogres existent, mais plutôt de savoir comment s'en débarrasser si jamais on en croise un... Deux héroïnes intrépides ! Un duo complémentaire de personnages tendres et drôles, qui permet à la fois un ressort comique et une identification de la part de chaque petit lecteur. Suzanne et Célestine sont deux soeurs courageuses, toujours là pour se soutenir et s'entraider ! [C]es héroïnes (...) rivalisent de bons mots et d'idées saugrenues, et la petite touche de fantastique achève de donner une dimension attachante à l'ensemble. Télérama C'est la toute première incursion dans les univers BD jeunesse pour Clément C. Fabre. Et l'on peut souligner que c'est une vraie réussite ! Comixtrip

Par Clément C. Fabre
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Clément C. Fabre

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

Les soeurs même pas peur

Clément C. Fabre

Paru le 08/10/2025

48 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

