Dur dur d'être une star

Chapitre 1

La mygale

C’est grâce à la piqûre d’araignée que je me suis retrouvé chez Simone Toupet. Et c’est grâce à Simone Toupet que tout est arrivé : le pire, comme le meilleur. Imaginez un peu ! J’ai failli devenir le nouveau Justin Bieber !

Tout a commencé au printemps, le jour de la sortie en forêt. Le maître, M. Crépon, nous avait distribué des photocopies où étaient représentées des feuilles d’arbres. Votre mission : partir à la recherche des spécimens… Avant de nous laisser nous disperser dans la pénombre du sous-bois, Crépon avait mis les points sur les i : « VOUS NE SORTEZ SOUS AUCUN PRÉTEXTE DE MON CHAMP DE VISION ! »

Crépon, les sorties en forêt, ça lui donne des palpitations. Il exige donc à chaque fois qu’on s’habille en couleurs vives. Très vives. Si vives que, lorsque le bus nous débarque, la forêt se met à ressembler à une réserve de M&M’s en liberté. Ce jour-là, Joy portait son duffle-coat fraise tagada, moi ma doudoune moutarde. Crépon mijotait dans son K-Way framboise écrasée. Sûr : on ne pouvait pas le louper !

– MATHIS MARTIN, TU AS FINI D’EXPLORER LE CONDUIT AUDITIF DE TA VOISINE ?

Crépon, je suis son punching-ball. La classe entière peut faire la foire, c’est sur moi que ça retombe. Vivement le collège l’année prochaine : adieu Crépon ! À moi la liberté ! Changer de salle à chaque heure ! Changer de prof à chaque heure ! Et surtout… faire la bise à Joy !

– Mais m’sieur ! ai-je essayé de me défendre.

Sauf qu’avec Crépon, on ne peut jamais discuter.

Comme toujours, mon binôme, c’était Joy (on est dans la même classe depuis la maternelle) ; et comme toujours, je chantais. À tue-tête ou bien doucement. En français ou en yaourt. Des chansons ringardes apprises à l’école avec M. Schnouk, ou des tubes entendus dans des boums ou à la radio, et d’autres chansons encore qui sont sur les vieux CD de maman et qui me reviennent quand je regarde le ciel, les nuages ou encore les petits ressorts des cheveux de Joy, ses yeux caramel et l’adorable duvet beige sur sa peau chocolat. Il paraît que ma mère chantait tout le temps quand elle était enceinte de moi ! Alors, peut-être que je chantais déjà in utero ? Qui sait ! Ma mère a arrêté de chanter depuis longtemps, mais pas moi.

Mon rêve, c’est de devenir une star de la chanson. Arrêter l’école. Enregistrer des disques, faire des concerts, des tournées, changer de nom, avoir plein de fans, signer des autographes… La grande vie, quoi !

Le problème, c’est que je ne sais pas comment m’y prendre. Justin Bieber, on dirait que tout lui est tombé du ciel. Quand je pense qu’il n’a jamais pris un seul cours de chant ! Ce garçon, ce n’est pas sous une bonne étoile qu’il est né, mais sous la constellation de la baraka. Et puis, sa mère était de son côté : elle l’a aidé à poster plein de vidéos sur YouTube, et c’est comme ça qu’il a été repéré. Comme ça que son agent l’a contacté : « Allô Justin ? C’est Scooter. Je vais faire de toi une super star ! » Et hop, direct, le succès ! Si ma mère était encore vivante, est-ce qu’elle m’aiderait à poster des vidéos de moi en train de chanter sur YouTube ?