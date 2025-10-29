Cruelle vérité

1953, dans un Londres d'après-guerre. La famille Weatherby vient de s'installer dans cette ville en pleine effervescence, mais Anita, la cadette de la famille, peine à trouver sa place dans son nouveau lycée - et doit en plus affronter son rival académique, Roger Radcliffe. Rien ne semble aller dans son sens jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle élève aussi élégante que charismatique : Stella D'Enfer. Hautaine et distante, Stella surprend pourtant tout le monde en se liant immédiatement d'amitié avec Anita. Plongée dans l'univers luxueux de la maison de couture familiale des D'Enfer, Anita se retrouve bientôt sous les projecteurs : elle est choisie pour être la star du prochain défilé de mode de la prestigieuse marque. A cette occasion, elle portera un précieux héritage familial, le diamant Weatherby, et défilera aux côtés de deux adorables chiots dalmatiens pour soutenir un refuge animalier local. Mais lorsque le pire se produit et que le diamant Weatherby disparaît mystérieusement, Anita doit rapidement déterminer en qui elle peut avoir confiance... avant que sa vie ne parte en vrille !