Cruelle vérité

Jen Calonita, Laurent Laget, Disney

Cruelle vérité
1953, dans un Londres d'après-guerre. La famille Weatherby vient de s'installer dans cette ville en pleine effervescence, mais Anita, la cadette de la famille, peine à trouver sa place dans son nouveau lycée - et doit en plus affronter son rival académique, Roger Radcliffe. Rien ne semble aller dans son sens jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle élève aussi élégante que charismatique : Stella D'Enfer. Hautaine et distante, Stella surprend pourtant tout le monde en se liant immédiatement d'amitié avec Anita. Plongée dans l'univers luxueux de la maison de couture familiale des D'Enfer, Anita se retrouve bientôt sous les projecteurs : elle est choisie pour être la star du prochain défilé de mode de la prestigieuse marque. A cette occasion, elle portera un précieux héritage familial, le diamant Weatherby, et défilera aux côtés de deux adorables chiots dalmatiens pour soutenir un refuge animalier local. Mais lorsque le pire se produit et que le diamant Weatherby disparaît mystérieusement, Anita doit rapidement déterminer en qui elle peut avoir confiance... avant que sa vie ne parte en vrille !

Par Jen Calonita, Laurent Laget, Disney
Hachette

|

Auteur

Jen Calonita, Laurent Laget, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Cruelle vérité

Jen Calonita trad. Laurent Laget

Paru le 29/10/2025

368 pages

Hachette

22,00 €

ISBN
9782017283225
