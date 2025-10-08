P.S. Je ne crois plus au Père Noël !

Et si une simple lettre pouvait tout changer ? Joséphine ne croit ni au Père Noël, ni aux miracles. Alors, quand elle dépose un mot dans la boîte du Père Noël de son quartier et qu'un mystérieux "Père Fouettard" lui répond, elle tombe des nues. Intriguée et troublée, elle se retrouve plongée dans une correspondance charmante et pleine de surprises. Le compte à rebours jusqu'à Noël est lancé. Et d'ici là, Joséphine se fait la promesse de découvrir qui se cache derrière le Père Fouettard... A propos de l'autrice : Comme son héroïne, Rose Beaumont aurait bien aimé qu'on réponde un jour à sa lettre au Père Noël. Inspirée par la douceur des fêtes de fin d'année, elle imagine des univers chaleureux, humains, où chaque émotion est une étincelle et chaque rencontre, un petit miracle à savourer...