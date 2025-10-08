Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Chiens fous

Max Monnehay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Sommes-nous des créatures plus bestiales que les bêtes elles-mêmes ? " Dans le calme apparent de Malameria, un petit village andalou où Alano Garcia, célèbre avocat pénaliste, a choisi de se retirer, les jours s'écoulent sous le signe de la sérénité. Pourtant, ce havre de quiétude se voit bientôt troublé. Cela a-t-il un lien avec son dernier et retentissant procès, celui de Vincent Sauriol ? Surnommé le Chien fou, cet homme a précipité la ville de Bordeaux dans la terreur avec une série d'effroyables agressions. Malgré un faisceau de preuves accablantes et l'indignation publique, Alano est persuadé de l'innocence de son client. Et plonge corps et âme dans la défense du jeune homme. Entre salle d'audience et forêt andalouse, là où se trace la ligne entre chasseur et proie, Chiens fous est un thriller haletant qui interroge nos noirceurs et l'empreinte indélébile de nos choix. Une plongée brute et saisissante dans les abysses de la justice et de la nature humaine. " Max Monnehay fait désormais partie des voix tonitruantes du thriller français, et la sienne est unique. Terrifiante dans le suspense, délicate dans la douleur, poétique dans la description de l'indicible, tout est parfaitement dosé et efficace. (...) Max Monnehay grave ses romans au scalpel dans votre mémoire. " Jacques Saussey A propos de l'autrice Max Monnehay est née en 1980 à Beauvais. Elle est l'autrice de Corpus Christine (Albin Michel), Prix du premier roman en 2006. Depuis 2020, elle se consacre au thriller, avec les aventures de Victor Caranne (Seuil). Somb avait reçu le prix des Lecteurs de Points (40 000 exemplaires vendus). Chiens fous est son premier thriller hors série.

Par Max Monnehay
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Max Monnehay

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chiens fous par Max Monnehay

Commenter ce livre

 

Chiens fous

Max Monnehay

Paru le 08/10/2025

336 pages

HarperCollins France

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033919797
9791033919797
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.