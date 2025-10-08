"Sommes-nous des créatures plus bestiales que les bêtes elles-mêmes ? " Dans le calme apparent de Malameria, un petit village andalou où Alano Garcia, célèbre avocat pénaliste, a choisi de se retirer, les jours s'écoulent sous le signe de la sérénité. Pourtant, ce havre de quiétude se voit bientôt troublé. Cela a-t-il un lien avec son dernier et retentissant procès, celui de Vincent Sauriol ? Surnommé le Chien fou, cet homme a précipité la ville de Bordeaux dans la terreur avec une série d'effroyables agressions. Malgré un faisceau de preuves accablantes et l'indignation publique, Alano est persuadé de l'innocence de son client. Et plonge corps et âme dans la défense du jeune homme. Entre salle d'audience et forêt andalouse, là où se trace la ligne entre chasseur et proie, Chiens fous est un thriller haletant qui interroge nos noirceurs et l'empreinte indélébile de nos choix. Une plongée brute et saisissante dans les abysses de la justice et de la nature humaine. " Max Monnehay fait désormais partie des voix tonitruantes du thriller français, et la sienne est unique. Terrifiante dans le suspense, délicate dans la douleur, poétique dans la description de l'indicible, tout est parfaitement dosé et efficace. (...) Max Monnehay grave ses romans au scalpel dans votre mémoire. " Jacques Saussey A propos de l'autrice Max Monnehay est née en 1980 à Beauvais. Elle est l'autrice de Corpus Christine (Albin Michel), Prix du premier roman en 2006. Depuis 2020, elle se consacre au thriller, avec les aventures de Victor Caranne (Seuil). Somb avait reçu le prix des Lecteurs de Points (40 000 exemplaires vendus). Chiens fous est son premier thriller hors série.