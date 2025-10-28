Inscription
#Essais

Encore mieux

Lena Situations

ActuaLitté
Ce que ce livre peut t'aider à accomplir : - Travailler ta discipline - Analyser tes rêves et tes envies - Concrétiser tes projets - Gagner en patience et en détermination - Bien diriger ton énergie - Etre bon avec toi, et avec les autres Et s'il n'y arrive pas, il peut toujours caler un meuble bancal ! Très attendu, le nouveau livre de Lena Situations pour s'accomplir et réussir encore mieux ! "Lena nous apprend à franchir les obstacles, et surtout à dessiner soi-même l'horizon dans lequel on va s'accomplir". Loïc Prigent

Par Lena Situations
Chez YELLOW EDITIONS

|

Auteur

Lena Situations

Editeur

YELLOW EDITIONS

Genre

Réussite personnelle

Encore mieux

Lena Situations

Paru le 14/11/2025

192 pages

YELLOW EDITIONS

19,95 €

ActuaLitté
9782494312074
© Notice établie par ORB
