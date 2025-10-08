La foudre et les cendres

Les fins de règne des présidents ont toujours été douloureuses. Celle d'Emmanuel Macron l'est plus encore, car c'est lui qui a précipité son crépuscule par la dissolution de 2024. Avec cet acte incompréhensible, le chef de l'Etat a tué sa majorité, interrompu ses réformes, saccagé son propre camp. Et sa politique de la terre brûlée ne semble pas connaître de limites, alors que s'ouvre une guerre de succession entre des prétendants qu'il n'aime pas. Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, François Bayrou, Michel Barnier, Bruno Le Maire... tous se sont confiés sur leurs rapports ambigus avec le président et leurs ambitions pour la suite. A travers des scènes inédites et une cinquantaine de témoignages, ce livre dévoile les coulisses d'un pouvoir à l'agonie et dessine les contours de l'après. Il révèle qu'en miroir de cette comédie politique se joue aussi une tragédie : celle d'un président qui, jusqu'au bout, veut rester seul en scène.