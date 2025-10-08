Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La foudre et les cendres

Louis Hausalter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les fins de règne des présidents ont toujours été douloureuses. Celle d'Emmanuel Macron l'est plus encore, car c'est lui qui a précipité son crépuscule par la dissolution de 2024. Avec cet acte incompréhensible, le chef de l'Etat a tué sa majorité, interrompu ses réformes, saccagé son propre camp. Et sa politique de la terre brûlée ne semble pas connaître de limites, alors que s'ouvre une guerre de succession entre des prétendants qu'il n'aime pas. Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, François Bayrou, Michel Barnier, Bruno Le Maire... tous se sont confiés sur leurs rapports ambigus avec le président et leurs ambitions pour la suite. A travers des scènes inédites et une cinquantaine de témoignages, ce livre dévoile les coulisses d'un pouvoir à l'agonie et dessine les contours de l'après. Il révèle qu'en miroir de cette comédie politique se joue aussi une tragédie : celle d'un président qui, jusqu'au bout, veut rester seul en scène.

Par Louis Hausalter
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Louis Hausalter

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La foudre et les cendres par Louis Hausalter

Commenter ce livre

 

La foudre et les cendres

Louis Hausalter

Paru le 08/10/2025

224 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032937365
9791032937365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.