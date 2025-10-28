Inscription
#Essais

Rédiger et réussir sa thèse de médecine

Michaël Rochoy

ActuaLitté
Vous devez rédiger une thèse de médecine ou un autre mémoire académique mais ne savez pas par où commencer ? Vous encadrez un étudiant, mais ne trouvez pas les bons outils pour l'aider à avancer ? Ce guide a été conçu pour accompagner étudiants et leurs directeurs ou directrices, pas à pas, depuis la recherche d'un sujet jusqu'à la soutenance... et au-delà ! Il propose une méthode simple et progressive pour trouver une idée, se motiver, s'organiser, savoir écrire, et finaliser sa thèse, en toute sérénité. Avec beaucoup de pragmatisme (et un peu d'humour), ce livre répond à de nombreuses questions : - Où trouver un sujet et un directeur ? - Comment se motiver à écrire sa thèse, avec des techniques utilisées par les romanciers ? - Comment structurer une thèse claire et cohérente, agréable à lire ? - Comment écrire rapidement, sans passer plusieurs semaines sur chaque paragraphe ? - Quels outils simples de traitement de texte vous feront gagner du temps ? - Quelles sont les attentes du jury, et comment s'y préparer ? Un guide pratique, rempli de trucs et astuces, pour celles et ceux qui doivent rédiger une thèse ! Et si vous en êtes là... félicitations pour votre parcours !

Par Michaël Rochoy
Chez Ellipses

|

Auteur

Michaël Rochoy

Editeur

Ellipses

Genre

Exercices

Rédiger et réussir sa thèse de médecine

Michaël Rochoy

Paru le 28/10/2025

310 pages

Ellipses

22,00 €

ActuaLitté
9782340108240
