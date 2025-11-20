Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'étincelle du désert

Sarah Marquis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez au coeur d'une aventure unique qui nous ramène à notre humanité profonde " J'ai l'étrange sensation d'être suivie. Je me retourne, le faisceau lumineux de ma lampe frontale balaye la nuit sans rien détecter. J'emboîte le pas à ma charrette, mais mon instinct, comme un clapotis incessant, m'oblige à un nouveau volte-face. Et là, je le découvre... figé à une centaine de mètres, un énorme dingo. Je souris. Je savais que tu étais là... " Sarah Marquis repart à la conquête des territoires australiens, une expédition qualifiée de " folie " par les locaux, au vu de l'isolement, du manque d'eau et de nourriture qu'elle s'apprête à vivre. Dans le silence de ces déserts, l'exploratrice, partie au lendemain de la disparition brutale de sa maman, fait l'expérience d'une renaissance. Corps et âme à l'épreuve, confrontée au plus extrême dénuement, elle nous raconte comment elle a découvert un nouveau chemin et réussi à sublimer sa douleur.

Par Sarah Marquis
Chez Pocket

|

Auteur

Sarah Marquis

Editeur

Pocket

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'étincelle du désert par Sarah Marquis

Commenter ce livre

 

L'étincelle du désert

Sarah Marquis

Paru le 20/11/2025

224 pages

Pocket

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353281
9782266353281
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.