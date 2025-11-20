L'étincelle du désert

Plongez au coeur d'une aventure unique qui nous ramène à notre humanité profonde " J'ai l'étrange sensation d'être suivie. Je me retourne, le faisceau lumineux de ma lampe frontale balaye la nuit sans rien détecter. J'emboîte le pas à ma charrette, mais mon instinct, comme un clapotis incessant, m'oblige à un nouveau volte-face. Et là, je le découvre... figé à une centaine de mètres, un énorme dingo. Je souris. Je savais que tu étais là... " Sarah Marquis repart à la conquête des territoires australiens, une expédition qualifiée de " folie " par les locaux, au vu de l'isolement, du manque d'eau et de nourriture qu'elle s'apprête à vivre. Dans le silence de ces déserts, l'exploratrice, partie au lendemain de la disparition brutale de sa maman, fait l'expérience d'une renaissance. Corps et âme à l'épreuve, confrontée au plus extrême dénuement, elle nous raconte comment elle a découvert un nouveau chemin et réussi à sublimer sa douleur.