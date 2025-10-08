Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Prions en Eglise grand format N° 467, novembre 2025

Karem Bustica

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prions en Eglise est un mensuel qui aide les lecteurs dans leur prière quotidienne, à partir des lectures du jour et de la liturgie de la messe. Il ouvre à l'intelligence de la parole de Dieu, en lui donnant toute son actualité, sans enfermer le lecteur dans une seule interprétation. Au-delà de cette proposition quotidienne, la revue contient des articles de formation biblique, liturgique et théologique, à la portée de tous. La revue invite aussi son lecteur à être acteur dans l'Eglise aujourd'hui, en le mettant en lien avec la vie de l'Eglise en France et dans le monde, en lui permettant de se sentir membre d'une communauté de croyants. Prions en Eglise est une revue dont le bénéfice spirituel est reconnu de ces 350000 utilisateurs réguliers.

Par Karem Bustica
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Célébration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prions en Eglise grand format N° 467, novembre 2025 par Karem Bustica

Commenter ce livre

 

Prions en Eglise grand format N° 467, novembre 2025

Karem Bustica

Paru le 08/10/2025

306 pages

Bayard Presse

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029618222
9791029618222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.