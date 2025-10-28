Les maths en mode émotions

Et si vous découvriez les mathématiques avec vos émotions ? Découpé en 20 émotions, ce livre vous révèlera ce que les mathématiques n'expriment pas toujours mais que nous pouvons ressentir profondément. L'amour, la peur, la taquinerie, la surprise, ... , vous conduiront vers des mariages stables et l'algorithme de Gale-Shapley, le mystérieux nombre 1 729, les paradoxes de l'âne de Buridan ou de Lewis Carroll, les démonstrations logiques d'Euclide et Aristote, en passant par le jeu du Taquin et jusqu'au destin discret des mathématiciennes oubliées, comme Nicole-Reine Lepaute. Vous y découvrirez aussi des anecdotes savoureuses sur Ramanujan, Dürer, Kepler, ou Aristote...