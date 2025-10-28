Inscription
#Essais

Les maths en mode émotions

Nathalie Braun

Et si vous découvriez les mathématiques avec vos émotions ? Découpé en 20 émotions, ce livre vous révèlera ce que les mathématiques n'expriment pas toujours mais que nous pouvons ressentir profondément. L'amour, la peur, la taquinerie, la surprise, ... , vous conduiront vers des mariages stables et l'algorithme de Gale-Shapley, le mystérieux nombre 1 729, les paradoxes de l'âne de Buridan ou de Lewis Carroll, les démonstrations logiques d'Euclide et Aristote, en passant par le jeu du Taquin et jusqu'au destin discret des mathématiciennes oubliées, comme Nicole-Reine Lepaute. Vous y découvrirez aussi des anecdotes savoureuses sur Ramanujan, Dürer, Kepler, ou Aristote...

Par Nathalie Braun
Chez Ellipses

|

Auteur

Nathalie Braun

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire des mathématiques

Les maths en mode émotions

Nathalie Braun

Paru le 28/10/2025

180 pages

Ellipses

18,00 €

9782340108066
