Les jurisprudences marquantes en droit social en schémas

Cet ouvrage rassemble 250 arrêts incontournables de la jurisprudence sociale classés en 8 grandes thématiques : embauche et contrats de travail, durée et temps de travail, congés payés et arrêts de travail, relations de travail, rupture du contrat de travail, salaires, représentants du personnel, et contentieux. Chaque fiche, rédigée dans un langage juridique clair et précis, présente le contexte juridique de l'arrêt, les faits marquants, la solution retenue par la Cour de cassation, et s'accompagne d'un schéma explicatif pour mieux en saisir les enjeux. Cet ouvrage vous accompagnera dans l'analyse, la révision ou la mise en pratique du droit social, au plus près de l'actualité jurisprudentielle. Public : - Etudiants de Licence et Master Droit, - Candidats au CRFPA, - Professionnels du droit (professeurs, avocats, magistrats, DRH, ...). Béatrice Renard Marsili a exercé, pendant 18 ans, le droit social en entreprise, d'abord comme juriste, puis comme Directrice des Ressources Humaines, dans des environnements très variés. Aujourd'hui, elle collabore avec plusieurs sites spécialisés pour décrypter l'actualité juridique et continue d'accompagner les entreprises dans la sécurisation de leurs pratiques et décisions.