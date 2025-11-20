Qui veut la paix prépare le futur : le programme RADAR imagine les menaces militaires et technologiques de demain Nouvelles armes bactériologiques, guerre cognitive, sécession informationnelle, manipulation du climat par la géo-ingénierie... D'ici à 2035, de nouveaux dangers pourraient bien peser sur l'humanité. Première publication du collectif RADAR, Menaces 2035 documente ces risques, qui, s'ils sont silencieux ou insoupçonnés, n'en soulèvent pas moins des questions stratégiques majeures. Face aux mutations rapides que connaissent nos sociétés, ce livre est une invitation à penser le futur hors des sentiers battus, à anticiper les risques de demain pour mieux s'en prémunir. Mêlant fiction, articles scientifiques, entretiens avec des experts, infographies et rubriques insolites, Menaces 2035 explore les angles morts et les impensés au cours d'un voyage prospectif passionnant, qui emmène le lecteur du noyau d'une cellule à l'orbite terrestre.