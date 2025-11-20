Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Menaces 2035

Collectif, Radar, Julien Pain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui veut la paix prépare le futur : le programme RADAR imagine les menaces militaires et technologiques de demain Nouvelles armes bactériologiques, guerre cognitive, sécession informationnelle, manipulation du climat par la géo-ingénierie... D'ici à 2035, de nouveaux dangers pourraient bien peser sur l'humanité. Première publication du collectif RADAR, Menaces 2035 documente ces risques, qui, s'ils sont silencieux ou insoupçonnés, n'en soulèvent pas moins des questions stratégiques majeures. Face aux mutations rapides que connaissent nos sociétés, ce livre est une invitation à penser le futur hors des sentiers battus, à anticiper les risques de demain pour mieux s'en prémunir. Mêlant fiction, articles scientifiques, entretiens avec des experts, infographies et rubriques insolites, Menaces 2035 explore les angles morts et les impensés au cours d'un voyage prospectif passionnant, qui emmène le lecteur du noyau d'une cellule à l'orbite terrestre.

Par Collectif, Radar, Julien Pain
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Collectif, Radar, Julien Pain

Editeur

Robert Laffont

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Menaces 2035 par Collectif, Radar, Julien Pain

Commenter ce livre

 

Menaces 2035

Collectif, Radar

Paru le 20/11/2025

158 pages

Robert Laffont

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221284018
9782221284018
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.