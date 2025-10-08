Inscription
#Album jeunesse

La Nuit

Elsa Fouquier

Que se passe-t-il la nuit ? Les animaux nocturnes se réveillent, les lumières s'allument dans la ville, et Bébé s'endort dans sa chambre sous le regard tendre de son papa... Partager un moment de douceur avec bébé Un très beau livre-tissu, avec les illustrations pleines de tendresse d'Elsa Fouquier. A murmurer à son tout-petit à la lumière de la veilleuse ou dans le noir, pour un moment tout en douceur avant de dormir. Un livre-tissu au concept inédit Fabriqué avec une encre phosphorescente, le livre peut se lit de jour comme de nuit !

Par Elsa Fouquier
Chez Tourbillon

Auteur

Elsa Fouquier

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres tissu

La Nuit

Elsa Fouquier

Paru le 15/10/2025

6 pages

Tourbillon

16,90 €

9791027614035
