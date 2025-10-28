Inscription
#Essais

Dialogues et récits pour apprendre le persan

Dina Khazai, Agnès Lenepveu-Hotz

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en persan. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - du vocabulaire et des expressions idiomatiques ; - des points de grammaire ; - des exercices et leurs corrigés. L'auteur met également en avant des éléments culturels propres aux pays où est parlée la langue. Des fichiers audios sont proposés pour permettre aux lecteurs d'écouter les différentes histoires.

Par Dina Khazai, Agnès Lenepveu-Hotz
Chez Ellipses

Auteur

Dina Khazai, Agnès Lenepveu-Hotz

Editeur

Ellipses

Genre

Persan, Pashto

Dialogues et récits pour apprendre le persan

Dina Khazai, Agnès Lenepveu-Hotz

Paru le 28/10/2025

223 pages

Ellipses

19,50 €

9782340103856
