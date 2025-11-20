Inscription
#Roman francophone

"Je vivais seul, dans les bois"

Henry David Thoreau, Louis Fabulet

"Quand j'écrivis les pages suivantes, ou plutôt en écrivis le principal, je vivais seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, en une maison que j'avais bâtie moi-même, au bord de l'Etang de Walden, à Concord, Massachusetts, et ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitai là deux ans et deux mois. A présent me voici pour une fois encore de passage dans le monde civilisé". Un éloge du retour à la nature et à une vie simple en accord avec soi-même.

Par Henry David Thoreau, Louis Fabulet
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Henry David Thoreau, Louis Fabulet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

"Je vivais seul, dans les bois"

Henry David Thoreau trad. Louis Fabulet

Paru le 20/11/2025

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

9782073132031
© Notice établie par ORB
