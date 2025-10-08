Mon grand imagier de presque tout

Un super livre sur presque tout, e crit et illustré par Georgette, pour découvrir et nommer les animaux, les fruits, les légumes, les objets du quotidien, les saisons, les maisons, les émotions, les vêtements, les arbres, les fleurs, le corps et bien d'autres choses encore... Le livre indispensable des bibliothèques des enfants Un très bel imagier à découvrir à partir de 1 an. Ce sont plus de 400 éléments illustrés sur différentes thématiques : les objets du quotidien, les animaux, les saisons, les premières notions, la nature, la nourriture... Sur chaque page, plein de petits détails à observer pour le bonheur des petits et des grands, avec des textes et des illustrations remplis de fantaisies et d'humour. A lire et à relire ! Une fabrication soignée Avec son grand format et sa couverture travaillée, cet imagier a été pensé pour durer dans le temps avec un beau papier et une fabrication solide.