Le chinois à partir de zéro

Conçue pour les grands débutants, cette méthode de chinois privilégie la découverte du vocabulaire et de la grammaire en contexte, au fil de plusieurs petites conversations du quotidien toutes traduites. Découverte, mise au point et application sont les trois étapes proposées dans cet ouvrage permettant à chacun de bien maîtriser les fondamentaux pour atteindre un niveau A2 en douceur. Au programme : - 16 chapitres thématiques - 4 unités de révision (1 unité tous les 4 chapitres) - focus culturels (fêtes traditionnelles, tabous à éviter, symbolique des couleurs et des chiffres...) Les plus : - fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses. - grilles d'écriture - lexique chinois-français