Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le chinois à partir de zéro

Linlin Shen Lao, Lao linlin Shen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Conçue pour les grands débutants, cette méthode de chinois privilégie la découverte du vocabulaire et de la grammaire en contexte, au fil de plusieurs petites conversations du quotidien toutes traduites. Découverte, mise au point et application sont les trois étapes proposées dans cet ouvrage permettant à chacun de bien maîtriser les fondamentaux pour atteindre un niveau A2 en douceur. Au programme : - 16 chapitres thématiques - 4 unités de révision (1 unité tous les 4 chapitres) - focus culturels (fêtes traditionnelles, tabous à éviter, symbolique des couleurs et des chiffres...) Les plus : - fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses. - grilles d'écriture - lexique chinois-français

Par Linlin Shen Lao, Lao linlin Shen
Chez Ellipses

|

Auteur

Linlin Shen Lao, Lao linlin Shen

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chinois à partir de zéro par Linlin Shen Lao, Lao linlin Shen

Commenter ce livre

 

Le chinois à partir de zéro

Linlin Shen Lao, Lao linlin Shen

Paru le 28/10/2025

326 pages

Ellipses

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108561
9782340108561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.