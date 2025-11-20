Inscription
#Roman francophone

Un inconnu - sa malle de voyage indique "Barbox Frères" - descend sur un coup de tête du train à 3 heures du matin sur le quai de Mugby, noeud ferroviaire au sud de Birmingham. Ayant fait la connaissance de M. Lalampe, préposé à la signalisation, et de sa fille Phébé, il s'arrête quelques jours dans cette petite ville pour faire le point sur sa vie et décider d'un nouveau chemin qui le rendra enfin heureux. Quelle meilleure idée que d'essayer chacune des sept destinations qui partent de l'Embranchement de Mugby ? Et si le bonheur se trouvait justement là, au carrefour des voies de chemins de fer ? Un conte malicieux sur la recherche du bonheur et la destinée.

|

Auteur

Charles Dickens, Sylvère Monod

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'embranchement de Mugby

Charles Dickens trad. Sylvère Monod

Paru le 20/11/2025

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

9782073131935
