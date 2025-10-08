Inscription
#Album jeunesse

Mon doudou tout doux

Susie Brooks, Nina Ghataora

Une adorable peluche lapin qui cache au creux de ses bras un petit livre tissu et une comptine à murmurer à son bébé. Un livre-tissu réconfortant En ouvrant les bras de la petite peluche, on découvre un livre tissu et sa comptine toute douce à lire à son nouveau-né. Les illustrations, très tendres, représentent des bébés déguisés en petits animaux. En fermant les bras de la peluche, on retrouve le doudou à emporter partout ! Le parfait cadeau de naissance Une matière tissu très douce, un adorable doudou, un emballage très qualitatif au motif floral magnifique : le cadeau idéal pour tous les bébés.

Susie Brooks, Nina Ghataora
Tourbillon

Auteur

Susie Brooks, Nina Ghataora

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres tissu

Mon doudou tout doux

Susie Brooks, Nina Ghataora

Paru le 15/10/2025

4 pages

Tourbillon

19,90 €

9791027613281
