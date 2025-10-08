Mon doudou tout doux

Une adorable peluche lapin qui cache au creux de ses bras un petit livre tissu et une comptine à murmurer à son bébé. Un livre-tissu réconfortant En ouvrant les bras de la petite peluche, on découvre un livre tissu et sa comptine toute douce à lire à son nouveau-né. Les illustrations, très tendres, représentent des bébés déguisés en petits animaux. En fermant les bras de la peluche, on retrouve le doudou à emporter partout ! Le parfait cadeau de naissance Une matière tissu très douce, un adorable doudou, un emballage très qualitatif au motif floral magnifique : le cadeau idéal pour tous les bébés.