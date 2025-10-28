Hygge! A1-A2

Hygge ! a pour objectif de vous inviter à apprendre le danois, langue réputée chez les scandinavistes pour la simplicité de sa grammaire, contrebalancée par l'épreuve que constitue sa prononciation. Ce manuel didactique s'adresse aux débutants et faux débutants désireux de se constituer les connaissances et compétences fondamentales en danois. Contrairement à d'autres ouvrages du même registre, Hygge ! propose aussi de vous emmener chez les " oubliés " du royaume de Danemark : le Groenland et les Iles Féroé, pays constitutifs au statut autonome. Cet ouvrage est avant tout pensé pour de l'autodidactique, mais peut être employé dans le cadre de leçons avec un professeur comme support de cours. Il présente de nombreuses thématiques du quotidien afin de vous permettre de progresser par la suite sans lui vers les niveaux supérieurs. A travers les 20 leçons, vous retrouverez entre autres : - Des dialogues et textes variés sur de nombreuses thématiques (de la vie quotidienne à la littérature danoise), - De nombreux glossaires en fonction des sujets ainsi qu'un court guide de conversation en fin d'ouvrage, - Des exercices de base pour vous faire pratiquer les éléments des unités ainsi qu'un corrigé en fin d'ouvrage, - Des fichiers audio pour vous entraîner à la prononciation danoise, - Un lexique à la fin de l'ouvrage. Laissez-vous porter vers le pays d'Harald à la dent bleue (Bluetooth), le pays des Inuits ainsi que vers les magnifiques Iles Féroé pour une aventure linguistique et culturelle !