#Essais

Discours choisis

Barack Obama, Juliette Bourdin

L'entrée de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2009 a marqué un tournant dans l'histoire des Etats-Unis. Il s'est notamment imposé au fil des ans comme un orateur hors pair, et nombre de ses discours demeurent en mémoire. Cette anthologie en rassemble huit. Dans une langue tour à tour déterminée, grave ou encore exaltée, Barack Obama n'a de cesse de réaffirmer son amour et sa confiance en son pays et ses habitants et, quelles que soient les circonstances, de toujours véhiculer un message porteur d'espoir, à l'image de son slogan : Yes, we can ! "Parce que le plus puissant vocable de notre démocratie, c'est ce "Nous". "Nous, le peuple". "Nous vaincrons". "Oui, nous pouvons". Ce mot, personne ne le possède. Il appartient à tous. Oh, quelle glorieuse mission nous a-t-on confiée, de tâcher sans cesse d'améliorer ce grand pays qui est le nôtre ! "

Par Barack Obama, Juliette Bourdin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Barack Obama, Juliette Bourdin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Discours choisis

Barack Obama trad. Juliette Bourdin

Paru le 20/11/2025

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

