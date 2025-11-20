Cinq femmes

"Il m'est arrivé de rencontrer des hommes admirables, cependant les seuls êtres à qui j'ai conscience de tout devoir sont des femmes. Elles se sont comportées à mon égard avec tant de naturel, de détermination et l'une d'elles de courage, que j'ai pu sous-estimer longtemps à quel point rien n'allait de soi. Orphelin et enfant caché pendant la guerre, je n'acceptais ni l'autorité des hommes qui se substituaient à mon père, ni l'attachement des femmes qui avaient les gestes de ma mère. Que l'on tentât de m'imposer une volonté ou que l'on fît preuve à mon égard de trop d'affection revenait au même : c'était insupportable et je prenais la fuite. La bonne volonté ne suffisait donc pas et, aujourd'hui encore, l'opiniâtreté des femmes dont il est question dans ce livre ne va pas sans étonnement. Tout cela a-t-il bien eu lieu comme j'en ai pourtant le souvenir très exact ? "