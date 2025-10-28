Introduction à l'histoire des idées politiques

Ecoutons Gavroche, tout d'insouciance et de révolte. Il fredonne dans ce Paris agité de la monarchie de Juillet une chanson qui nous est familière. C'est la faute à Voltaire... , c'est la faute à Rousseau ! Accusation lourde d'une cinglante ironie. La culture populaire ne fait qu'enregistrer cette part exorbitante que notre esprit concède aux grands philosophes en général. Pour certains, ils ont tous les torts. Pour d'autres, ils méritent les plus vibrants hommages. Voltaire et Rousseau, figures emblématiques du siècle des Lumières, ont d'ailleurs leur place dans le mausolée républicain et c'est la " patrie reconnaissante " qui veille désormais sur leurs dépouilles. L'histoire des idées politiques accepte assez volontiers ce magistère intellectuel. Elle se présente le plus souvent comme une réflexion autour de ces auteurs et de leurs oeuvres respectives, cherchant implicitement pour nos valeurs humanistes une généalogie prestigieuse. Le risque, c'est de perdre la notion de politique elle-même, qui penche moins vers les formes savantes de la pensée et du commentaire que vers les passions humaines les plus irréductibles. Ce livre invite à renouer avec ce que l'érudition finit par méconnaître : l'élémentaire. Et, ce que nous découvrons dans le cours de l'entreprise, c'est aussi ce que notre modernité a de plus singulier. Il faut être absolument moderne et le dire haut et fort. Il faut invoquer les mânes augustes de Voltaire et de Rousseau tout en étudiant avec soin leur doctrine qui continue d'éclairer nos chemins. Mais surtout, restons à l'écoute de ce qui demeure éternellement en nous de cette politique des réalités immuables. Stéphane Mouré est maître de conférences à la Faculté de droit de Tours. Il enseigne l'histoire du droit et des institutions.