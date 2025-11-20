Inscription
#Roman francophone

La retraite sentimentale ; L'ingénue libertine ; Mitsou

Colette, Agnès Jaoui

Les éditions Archipoche rééditent, rassemblées sous 4 volumes fabriqués avec soin, les plus belles oeuvres de l'indémodable Colette (1873-1954), dont l'oeuvre a rejoint le domaine public en 2025. Préface inédite d'Agnès Jaoui. Les trois romans qui jalonnent l'émancipation de Colette, après son divorce. Pour tromper l'attente de son mari Renaud, convalescent, Claudine écoute les confidences d'Annie, qui la reçoit loin des rumeurs et de l'agitation parisiennes. Elle découvre avec surprise que son amie, si sage en apparence, a eu nombre d'amants, tandis qu'elle-même n'aspire désormais qu'à la tranquillité. Survient un jour Marcel, le fils de Renaud... Prenant congé de Claudine à qui elle ne veut plus ressembler, Colette étrenne dans La Retraite sentimentale (1907) sa propre voix, au sein d'une nature sensuelle et consolatrice. Son émancipation se poursuit avec L'Ingénue libertine (1909), réappropriation de deux romans jugés " scandaleux " en 1905, et plus tard avec Mitsou (1919), l'un de ses plus grands succès.

Par Colette, Agnès Jaoui
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Colette, Agnès Jaoui

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

La retraite sentimentale ; L'ingénue libertine ; Mitsou

Colette

Paru le 20/11/2025

480 pages

Archipoche Editions

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791039206792
