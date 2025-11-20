Leçons de vie avec grand frère Uramichi Tome 9

Un hymne cynique à la vie d'adulte ! Quand Uramichi fait malencontreusement tomber un caleçon qui séchait sur son balcon, il est embarqué dans une histoire que personne n'aurait pu soupçonner. A lui de prouver qu'il n'est pas un vulgaire pervers semeur de slips ! Après cette histoire, dans le studio d'Aux côtés des mamans, le metteur en scène Amon fait une crise : il n'a pas d'idée pour la nouvelle rubrique. Il compte donc sur Uramichi et ses collègues pour le sortir de cette mauvaise passe ! Cette série célèbre le côté parfois déprimant de la vie, et s'adresse aux " gentils enfants " qui ont grandi !