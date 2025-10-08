Inscription
#Roman francophone

Il en faut peu pour être heureux

Marilyse Trécourt

ActuaLitté
Madeleine, octogénaire farouche, observe la vie de son quartier, cachée derrière ses rideaux. Depuis que son Charly est parti, elle n'a plus le goût des autres. Madeleine a fait le vide autour d'elle et envisage même d'avancer le grand voyage. En face de chez elle, Lola, quarante ans, fraîchement séparée, accueille pour les vacances d'hiver le chien de sa meilleure amie. Madeleine ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée dans sa rue de ce boudin noir sur pattes. Surtout que ce bouledogue français se prend pour un espion anglais et, très vite, se lance dans une mission dingue : sauver la vie de la vieille dame ! Et il ne reculera devant rien pour rendre Madeleine heureuse. Vraiment rien...

Par Marilyse Trécourt
Chez City Editions

|

Auteur

Marilyse Trécourt

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

Il en faut peu pour être heureux

Marilyse Trécourt

Paru le 08/10/2025

352 pages

City Editions

16,90 €

9782824627113
© Notice établie par ORB
