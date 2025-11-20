Tokaj-Sauternes : deux vignobles d’exception

Avec l'appui des socio-professionnels, une quinzaine d'auteurs rapprochent les vignobles de liquoreux de Sauternes et Tokaj pour comprendre les origines de deux grands crus, les mystères de leur fabrication et les possibilités d'évolution de leur terroir devant la crise actuelle. Cet hommage à Alexandre de Lur-Saluces est le fruit d'un rapprochement entre les historiens de l'université Bordeaux Montaigne et ceux de l'université de Sarospatak en Hongrie, dans deux grandes régions de vignobles. L'ouvrage interroge les liens qui existent entre ces trois notions : patrimoines, mémoires et environnement. Deux aspects ont été envisagés : - Le patrimoine bâti et sa place dans le paysage. Les vins de Tokaj et de Sauternes représentent un patrimoine cultural et culturel exceptionnel. Quelle fut la place des hommes dans sa construction, le rôle du religieux, de l'art... ? - Comment ce patrimoine a-t-il pu générer de la mémoire, à travers des écrits du for privé, des articles de presse, journaux de voyage et traités viticoles, mais aussi des livres de cuisine ? Les quinze contributeurs ont également interrogé l'environnement en se demandant ce qui caractérise un vignoble d'exception. La comparaison des vignobles de Tokaj et de Sauternes permet de mieux comprendre certains mécanismes, de mieux étudier comment se construit l'identité et la réputation d'un grand cru.