Chaque jour de l'année, jouez seul, en famille ou entre ami, et perfectionnez votre culture basket. Vous croyez tout connaître sur le basket ? Pour le vérifier, voici 365 questions - et leurs réponses détaillées - sur les équipes, les joueurs, les records, les statistiques, les compétitions, les entraîneurs, etc. Par exemple, savez-vous quel joueur détient le record du nombre de points inscrits dans un seul quart temps d'un match NBA, ou quel joueur a gagné le plus de titres NBA ?