365 jours culture générale

Chaque jour, une nouvelle question pour tester votre culture générale ! La culture, c'est comme un jardin, il faut la cultiver chaque jour ! Tout au long de l'année, avec cette éphéméride, vous pratiquerez votre jardinage cérébral quotidien. Ainsi, vous pourrez vous remémorer les connaissances oubliées ou simplement égarées dans un coin de votre mémoire et peut-être, on l'espère, faire quelques découvertes intéressantes ! Passez votre année à butiner ces 365 questions aussi diverses que variées : langue et littérature, sciences et techniques, nature, histoire, géographie, sports, spectacles, musique, beaux-arts...