Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Environnement juridique en BUT

Marine Gauthier, Nathalie Pech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a été réalisé suivant les Programmes Prévisionnels Nationaux des BUT Tertiaires et a été conçu comme un manuel d'entrainement pour que les étudiants puissent valider la connaissance des notions vues en cours. Les auteurs proposent donc 100 exercices sous forme de : - QCM, - études de cas, - analyse de documents, - décisions de justice à analyser. Dans chaque partie, les étudiants trouveront également des fiches méthodologiques, des articles de lois ou encore des sources bibliographiques institutionnelles. Marine Gauthier enseigne les matières juridiques en IUT Techniques de commercialisation. Elle dispense des cours aux étudiants de BUT GEA et de Carrières sociales. Nathalie Pech enseigne le droit en IUT (Université Savoie Mont blanc). Elle dispense des cours aux étudiants de DUT GEA, TC et GACO. Elle a également eu l'occasion de participer à la rédaction collective des programmes de droit lors de la réforme du BUT.

Par Marine Gauthier, Nathalie Pech
Chez Ellipses

|

Auteur

Marine Gauthier, Nathalie Pech

Editeur

Ellipses

Genre

Economie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Environnement juridique en BUT par Marine Gauthier, Nathalie Pech

Commenter ce livre

 

Environnement juridique en BUT

Marine Gauthier, Nathalie Pech

Paru le 28/10/2025

452 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108707
9782340108707
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.