Environnement juridique en BUT

Cet ouvrage a été réalisé suivant les Programmes Prévisionnels Nationaux des BUT Tertiaires et a été conçu comme un manuel d'entrainement pour que les étudiants puissent valider la connaissance des notions vues en cours. Les auteurs proposent donc 100 exercices sous forme de : - QCM, - études de cas, - analyse de documents, - décisions de justice à analyser. Dans chaque partie, les étudiants trouveront également des fiches méthodologiques, des articles de lois ou encore des sources bibliographiques institutionnelles. Marine Gauthier enseigne les matières juridiques en IUT Techniques de commercialisation. Elle dispense des cours aux étudiants de BUT GEA et de Carrières sociales. Nathalie Pech enseigne le droit en IUT (Université Savoie Mont blanc). Elle dispense des cours aux étudiants de DUT GEA, TC et GACO. Elle a également eu l'occasion de participer à la rédaction collective des programmes de droit lors de la réforme du BUT.