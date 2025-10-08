Inscription
Hugo Image

Chaque jour amusez-vousà retrouver l'auteur de chaque citation ! Chaque jour, redécouvrez des citations mémorables qui ont fait rire, réfléchir ou rêver celles et ceux qui les ont dites, lues ou entendues. Pour les amateurs de belles paroles comme pour les curieux, cette éphéméride est une invitation quotidienne à célébrer la puissance des mots. Un voyage de 365 jours pour redécouvrir des pensées, des idées et des réflexions, dans le monde du cinéma, de la littérature ou encore de la politique.

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Qui a dit ?

Hugo Image

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

9782755680836
