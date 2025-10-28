Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Psychologie clinique et psychopathologie

Emile Guibert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ambition première de ce manuel est de former le clinicien comme dans un véritable internat, en le plaçant au coeur d'un apprentissage structuré, progressif et immersif. Inspiré des programmes de formation anglo-saxons, cet ouvrage propose une approche concrète de la psychologie clinique et de la psychopathologie, alliant rigueur théorique et expérience pratique. L'ouvrage s'articule autour de cours pratiques et d'entraînement clinique. A travers des entraînements ciblés, des études de cas, et des simulations proches de la réalité clinique, ce livre pratique vise la formation complète du clinicien. Il combine les savoirs théoriques, les méthodes d'évaluation, et l'expérience clinique pour préparer les futurs psychologues à une pratique professionnelle autonome. L'accent est mis sur : - L'acquisition de compétences diagnostiques et relationnelles, - L'entraînement aux techniques cliniques essentielles (sémiologie, entretien, étude de cas), - La conduite des interventions psychologiques (groupes, situations d'urgence, etc.). Chaque exercice, chaque situation simulée a été conçu pour reproduire les défis quotidiens auxquels les cliniciens sont confrontés : observer des symptômes, poser un diagnostic précis, mener des entretiens cliniques, gérer des situations d'urgence, et s'entraîner à des techniques spécifiques. Ainsi, ce manuel ne se limite pas à transmettre des connaissances théoriques. Il propose une expérience d'apprentissage innovante où l'étudiant devient acteur de sa formation, développant des réflexes cliniques, une écoute fine, et des capacités d'analyse indispensables à la compréhension de la souffrance psychique. En combinant travail individuel et supervision encadrée, ce programme offre les outils nécessaires pour accompagner efficacement les patients, avec professionnalisme et humanité.

Par Emile Guibert
Chez Ellipses

|

Auteur

Emile Guibert

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Psychologie clinique et psychopathologie par Emile Guibert

Commenter ce livre

 

Psychologie clinique et psychopathologie

Emile Guibert

Paru le 28/10/2025

352 pages

Ellipses

29,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340107854
9782340107854
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.