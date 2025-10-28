Psychologie clinique et psychopathologie

L'ambition première de ce manuel est de former le clinicien comme dans un véritable internat, en le plaçant au coeur d'un apprentissage structuré, progressif et immersif. Inspiré des programmes de formation anglo-saxons, cet ouvrage propose une approche concrète de la psychologie clinique et de la psychopathologie, alliant rigueur théorique et expérience pratique. L'ouvrage s'articule autour de cours pratiques et d'entraînement clinique. A travers des entraînements ciblés, des études de cas, et des simulations proches de la réalité clinique, ce livre pratique vise la formation complète du clinicien. Il combine les savoirs théoriques, les méthodes d'évaluation, et l'expérience clinique pour préparer les futurs psychologues à une pratique professionnelle autonome. L'accent est mis sur : - L'acquisition de compétences diagnostiques et relationnelles, - L'entraînement aux techniques cliniques essentielles (sémiologie, entretien, étude de cas), - La conduite des interventions psychologiques (groupes, situations d'urgence, etc.). Chaque exercice, chaque situation simulée a été conçu pour reproduire les défis quotidiens auxquels les cliniciens sont confrontés : observer des symptômes, poser un diagnostic précis, mener des entretiens cliniques, gérer des situations d'urgence, et s'entraîner à des techniques spécifiques. Ainsi, ce manuel ne se limite pas à transmettre des connaissances théoriques. Il propose une expérience d'apprentissage innovante où l'étudiant devient acteur de sa formation, développant des réflexes cliniques, une écoute fine, et des capacités d'analyse indispensables à la compréhension de la souffrance psychique. En combinant travail individuel et supervision encadrée, ce programme offre les outils nécessaires pour accompagner efficacement les patients, avec professionnalisme et humanité.