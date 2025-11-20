Les Romains au combat

L'armée romaine a été étudiée pendant longtemps comme une institution puis un instrument de guerre vu sous l'angle de ses chefs. Il manquait un ouvrage à hauteur d'homme montrant les combattants, les offi ciers, mais aussi et surtout les soldats. Sur le champ de bataille, ils pratiquaient le lancer du javelot et le combat à l'épée. Devenus maîtres dans l'art du siège, ils savaient encercler leurs ennemis, les empêcher de bouger ou de recevoir du ravitaillement et des informations. La connaissance du soldat romain au combat constitue un point essentiel pour comprendre l'histoire de l'armée romaine et de ses conquêtes.