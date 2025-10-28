Avanti ! L'italiano divertendosi ! A2-B1

Ce cahier d'activités d'italien, illustré, ludique, mêlant vocabulaire, précisions grammaticales, conjugaison et expressions langagières est particulièrement adapté pour un usage en autonomie et convient tout à fait aux apprenants de niveau intermédiaire et confirmé. Idéal pour réviser ou approfondir ses connaissances en s'amusant, il vous emmène au-delà des bases pour explorer la richesse de la langue et de la culture italiennes au fil des 51 séquences d'activités couvrant 14 thèmes de la vie courante et, donne les clés pour mieux : - comprendre des textes et des dialogues plus élaborés, tout en ouvrant les portes de la culture italienne authentique et de sa riche histoire ; - exprimer ses opinions et ses sentiments avec plus de précision et de spontanéité - consolider ses connaissances grammaticales grâce à des rappels clairs et plus de 200 exercices de mise en situation - enrichir son vocabulaire pour se sentir plus à l'aise dans toutes les situations du quotidien Les plus : - 3 niveaux d'activités différentes - Des consignes d'exercices en français et de nombreuses aides au fil des pages - Un lexique alphabétique italien-français composé de tous les mots présents dans l'ouvrage - Un petit mémento grammatical - 109 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses