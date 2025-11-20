Inscription
#Essais

Le livre des secrets de famille

Caroline Derumigny

ActuaLitté
Et si les réponses à vos questions se cachaient dans les histoires que vous vous racontez et que vous portez sans le savoir ? Il suffit parfois de remonter son histoire et ses racines et d'entamer un long voyage dans son inconscient pour se rendre compte que nos maux ont des origines bien plus lointaines que ce que l'on imaginait. Prenez les photos d'enfance, elles racontent des moments, mais les mots mentent quelquefois, tandis que les maux marquent souvent... Comment découvrir les secrets de famille qui se pensaient à jamais oubliés ? Il suffit de tourner les pages de ce livre, et d'accepter cette balade méditative et hypnotique. Décryptez votre environnement et votre famille pour explorer les secrets transmis, tus ou méconnus, et leur impact sur votre vie. Mettez du sens sur votre histoire pour ouvrir, enfin, les portes de votre propre vérité.

Par Caroline Derumigny
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Caroline Derumigny

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Vie de famille

Le livre des secrets de famille

Caroline Derumigny

Paru le 20/11/2025

304 pages

Editions Jouvence

16,95 €

ActuaLitté
9782889840397
