#Essais

Les mathématiques et leur histoire

Jean-michel Delire

L'objet de ce livre est de reprendre du début les acquis des mathématiques, cette discipline jugée abstraite ou même incompréhensible par la majorité des gens, tout en les plongeant largement dans leur contexte. Il parcourt ainsi l'arithmétique, les propriétés des nombres, la géométrie élémentaire, l'algèbre et les débuts du calcul différentiel et intégral, en vue de décrire certaines courbes importantes pour leurs applications. En effet, les mathématiques gagnent à être étudiée à la lumière de leur histoire. Elle leur donne un aspect plus humain, incarné par les figures d'Euclide, Archimède, Hypatie, Al-Khwarizmi, Léonard de Pise, et beaucoup d'autres, aux prises avec des problèmes comme le lecteur a pu en rencontrer à l'école, aussi bien que dans la vie de tous les jours. Bien sûr, nous disposons d'aujourd'hui de machines qui nous dispensant des calculs, que nous avons appris à faire dès notre plus jeune âge, ou de mesurer la hauteur du soleil pour connaître l'heure. L'histoire des méthodes qui ont amené ces avancées techniques reste cependant fascinantes, que l'on remonte au début de notre ère pour la mise au point du système décimal positionnel ou à l'invention des logarithmes par un lord écossais du nom de Napier, ou encore à l'amélioration de la précision des horloges par Huygens à l'aide des spirales. Un index historique est fourni pour permettre au lecteur de se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne les acteurs, lieux, périodes, concepts et instruments qui ont façonné les mathématiques telles que nous les connaissons aujourd'hui.

Par Jean-michel Delire
Chez Ellipses

|

Auteur

Jean-michel Delire

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire de la philosophie des

Les mathématiques et leur histoire

Jean-michel Delire

Paru le 28/10/2025

632 pages

Ellipses

49,00 €

9782340103115
