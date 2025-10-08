Inscription
#Roman francophone

L'art du trompe-l'oeil

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

ActuaLitté
" Laisse-moi peindre tes mensonges avec les couleurs de ma vérité. " Jin, artiste taciturne et marginal, puise son inspiration dans la noirceur humaine, tandis que Carmen, jolie rose des villes, ne s'épanouit qu'au travers du regard des autres. Ils n'ont qu'une chose en commun : l'amour de l'art. En dehors de ça, c'est simple, ils se détestent. Lorsque l'occasion se présente pour Jin de percer à jour celle qu'il considère comme un mystèreirrésistible, il n'hésite pas. Tous les coups sont permis pour faire voler en éclats le masque de la jeune femme et, au passage, rafler le prix artistique qu'il convoite depuis des années. Jeu de dupes et dangereuses illusions tissent alors une toile inextricable autour d'une Carmen... pas si innocente que les apparences le laissent supposer. Jin l'ignore encore, mais Carmen est passéemaître dans l'art du trompe-l'oeil...

|

Auteur

Editeur

Genre

Romance sexy

L'art du trompe-l'oeil

Paru le 08/10/2025

608 pages

8,90 €

9782755679410
© Notice établie par ORB
