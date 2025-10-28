Inscription
#Essais

Tsubasa

Yukie Nakao

ActuaLitté
Conçu pour les apprenants ayant un niveau intermédiaire, cet ouvrage permet de renforcer et d'améliorer son niveau grâce à l'apprentissage d'un vocabulaire plus précis et complet. Clair et adapté pour un usage en autonomie, il comprend les mots et les expressions utilisés dans la vie de tous les jours pour communiquer de manière plus automne et fluide. A découvrir : - 34 leçons thématiques, en partie illustrées, proposant : un petit texte, des listes de mots et d'expressions, des petites notes lexicales, grammaticales ou culturelles - 239 exercices corrigés de deux niveaux différents - 65 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses

Par Yukie Nakao
Chez Ellipses

|

Auteur

Yukie Nakao

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

Retrouver tous les articles sur Tsubasa par Yukie Nakao

Commenter ce livre

 

Tsubasa

Yukie Nakao

Paru le 28/10/2025

246 pages

Ellipses

21,00 €

ActuaLitté
9782340108509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

