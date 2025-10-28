Conçu pour les apprenants ayant un niveau intermédiaire, cet ouvrage permet de renforcer et d'améliorer son niveau grâce à l'apprentissage d'un vocabulaire plus précis et complet. Clair et adapté pour un usage en autonomie, il comprend les mots et les expressions utilisés dans la vie de tous les jours pour communiquer de manière plus automne et fluide. A découvrir : - 34 leçons thématiques, en partie illustrées, proposant : un petit texte, des listes de mots et d'expressions, des petites notes lexicales, grammaticales ou culturelles - 239 exercices corrigés de deux niveaux différents - 65 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses