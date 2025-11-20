Cet ouvrage collectif met en relief l'apport singulier de deux chercheuses en traduction et traductologie : Sherry Simon et Judith Weisz Woodsworth. Que ce soit par l'examen d'un objet qui les a occupées, par une problématique qui découle de leur contribution ou encore par les perspectives que leurs travaux ouvrent sur les études culturelles et traductologiques pour l'avenir, les experts ici réunis s'inspirent des deux professeures émérites de l'Université Concordia. Il n'est donc pas question de se pencher sur les "imaginaires de la traduction" dans une perspective théorique ni de proposer un cadre conceptuel pour les aborder. Il s'agit plutôt d'un état des lieux sur la recherche des quarante dernières années, où la traduction est envisagée dans sa définition tripartite, c'est-à-dire comme transfert interlinguistique, reformulation intralinguale et passage d'un régime sémiotique à un autre. Plus généralement, ces travaux illustrent comment la traduction est au coeur des manifestations culturelles contemporaines par lesquelles nous appréhendons le monde.