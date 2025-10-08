Une offrande de chair et de sang destinée au plus dangereux des dieux... Danaé est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques, sous les florissantes contrées régies par les Faedras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la Lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danaé. Or, son frère ennemi Night, dieu des Ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampyres et loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. Au coeur du Royaume Obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Faedra cruel dont les ténèbres divines la fascinent à son insu, Danaé devra affûter son instinct de survie, son courage... ainsi que toutes les armes à sa portée.