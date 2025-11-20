Inscription
#Essais

Les classiques littéraires

Anthony Glinoer

Ce livre propose la première étude entièrement consacrée au phénomène des classiques littéraires. Il a l'ambition de répondre aux questions suivantes. Comment devient-on classique ? Pourquoi lit-on les classiques ? Quels en sont nos usages ? Quelles fonctions leur attribue-t-on ? Ces questions, prolongeant la réflexion amorcée dès 1850 par le critique Sainte-Beuve, se posent avec une acuité particulière aujourd'hui, alors que les discours sur l'identité, les traditions et la transmission sont plus nombreux et plus antagonistes que jamais. L'ouvrage s'attache à montrer que les classiques ont toujours joué un rôle important dans la définition de l'identité collective, nationale ou non. A cette fin, il survole les débats historiques, littéraires et sociologiques tenus dans plusieurs pays et plusieurs langues. Il examine aussi les classiques sous plusieurs facettes, soit en tant que produits éditoriaux, qu'objets d'enseignement, et comme sources d'adaptations, de réécritures et de commentaires. Dans une perspective pédagogique, il explique enfin plusieurs concepts fondamentaux, tels que la grandeur, le canon, le patrimoine, la consécration et la littérature mondiale. Ce petit livre a donc le potentiel de devenir un outil précieux pour l'enseignement de la littérature.

Par Anthony Glinoer
Chez PU Montréal

|

Auteur

Anthony Glinoer

Editeur

PU Montréal

Genre

Critique

Les classiques littéraires

Anthony Glinoer

Paru le 22/01/2026

PU Montréal

19,00 €

9782760652590
