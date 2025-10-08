Inscription
#Essais

Coupeuse de feu

Myriam Mouchet

Coupeur de feu, faiseur de secrets, rebouteux ou magnétiseur ont ceci en commun qu'ils sont dépositaires d'un savoir médical ancestral et alternatif, souvent inexpliqué et qui donne des résultats surprenants. Aujourd'hui, la position du personnel médical a changé et plus nombreux sont les médecins qui n'hésitent plus à conseiller de faire appel à un coupeur de feu, dans les services de grands brûlés ou en radiothérapie oncologique, par exemple. C'est une rencontre professionnelle qui va permettre à l'auteure de recevoir et développer un don incroyable, celui de couper le feu. Infirmière, Myriam Mouchet nous raconte son parcours et nous livre de nombreux témoignages sur son talent, soigner des grands brûlés, soulager des patients en radiothérapie, mais aussi des douleurs articulaires, des migraines... Tout cela dans le respect d'une démarche déontologique et bénévole. Voici donc un témoignage qui réconcilie médecines allopathique et alternative pour le plus grand bien-être des patients.

Paru le 08/10/2025

208 pages

18,00 €

9782755677447
