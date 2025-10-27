Inscription
#Roman francophone

Seattle Suits

Nicole Snow

ActuaLitté
Quand un simple pari vous entraîne en terrain glissant... Tout a commencé par un bête pari : travailler pour lui. Oui, c'est un milliardaire grincheux aussi chaleureux qu'un iceberg. Oui, je viens de lui rabattre le caquet de la plus délicieuse des manières. Oui, malgré ça, il m'offre toujours le job de mes rêves. En tant que patron, Cole Lancaster est un cauchemar ambulant. Trop séduisant pour être honnête. Tyran en matière de café. Dangereux papa poule. Pourtant, je suis persuadée de pouvoir supporter ses regards assassins et son humeur de chien en échange d'un salaire mirobolant. Cela dit, parfois, nos préjugés sont totalement faux. Un voyage d'affaires au paradis me révèle un tout nouveau Cole. Un homme au grand coeur et au sourire ravageur. Un expert en baisers ensorcelants. Un concentré de secrets désarmants. J'ai toujours aimé mes hommes comme mon café. Forts. Brûlants. Et terriblement corsés. Mais j'ignorais qu'accepter ce travail serait une pente savonneuse. Et si ce pari insensé me faisait glisser droit dans ses bras ? #OfficeRomance #ParentCélibataire #SlowBurn #Milliardaire

Par Nicole Snow
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Nicole Snow

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Seattle Suits

Nicole Snow

Paru le 27/10/2025

576 pages

MXM Bookmark

25,00 €

ActuaLitté
9791038143678
